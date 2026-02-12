Logo R7.com
CBF divulga artilheiras históricas do Campeonato Brasileiro

Byanca Brasil, do Cruzeiro, lidera lista com 75 gols em 144 jogos

Elas com a Bola|Do R7

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou as grandes artilheiras do Brasileirão feminino desde a primeira edição do campeonato, em 2013.

