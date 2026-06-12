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Classificada para a Copa Feminina, seleção colombiana conquista título inédito

Cafeteras venceram Liga das Nações da modalidade em duelo contra as paraguaias

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina da Colômbia fez história ao conquistar o título da primeira edição da Liga das Nações sul-americana.

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