Com protagonismo feminino, pickleball cresce no Brasil e atrai atletas de toda a América Latina

O pickleball , modalidade que mistura tênis, badminton e tênis de mesa, já soma mais de 100 milhões de praticantes no mundo. O esporte se destaca por caráter inclusivo e democrático, já que, as partidas costumam ser mistas e disputadas por atletas de todas as idades.



A quadra é reduzida, com 13 metros de comprimento por 6 de largura. A bola, feita de plástico e cheia de furinhos, é mais leve do que as convencionais. As partidas podem ser simples ou em duplas.



Uma das principais competições do continente acontece em Araraquara, no interior de São Paulo, e é organizada pela Liga Supremo — atualmente considerada pelos próprios atletas como a principal liga da América Latina. O campeonato atrai nomes do Peru, Chile, Canadá, Austrália, Argentina e Uruguai.