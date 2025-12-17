Logo R7.com
Confira a seleção do Paulistão Feminino 2025

Finalistas da competição, Palmeiras e Corinthians dominaram principais categorias da premiação

Elas com a Bola|Do R7

Na segunda-feira (15), a seleção do Campeonato Paulista de Futebol Feminino foi anunciada com domínio das jogadoras do Palmeiras.

  • futebol-feminino
  • corinthians
  • paulistao-feminino
  • Palmeiras

