Confira a tabela de classificação do Brasileirão Feminino
Palmeiras mantém liderança após três vitórias seguidas na competição
O Palmeiras lidera a tabela do Brasileirão Feminino com 100% de aproveitamento, após três vitórias, somando nove pontos. Cruzeiro e Santos aparecem na sequência.
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