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Confira a tabela de classificação do Brasileirão Feminino

Palmeiras mantém liderança após três vitórias seguidas na competição

Elas com a Bola|Do R7

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O Palmeiras lidera a tabela do Brasileirão Feminino com 100% de aproveitamento, após três vitórias, somando nove pontos. Cruzeiro e Santos aparecem na sequência.

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