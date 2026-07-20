Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

A próxima fase da Copa do Brasil já tem os confrontos das oitavas de final definidos. Entre os duelos confirmados estão Ferroviária e Corinthians, que se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h, na Arena da Fonte.



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