Confira os resultados da segunda rodada do Brasileirão Feminino
Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão com 100% de aproveitamento
Após o final da segunda rodada do Brasileirão Feminino, Palmeiras, Flamengo e São Paulo venceram todas as partidas e estão com 100% de aproveitamento no campeonato.
Últimas
Elenco do Brasil se apresenta para amistosos
Seleção de Arthur Elias enfrenta Costa Rica, Venezuela e México
Isa Chagas e Gi Fernandes são cortadas de amistosos da seleção após lesão
Bruninha e Aline Gomes foram convocadas para substituir as jogadoras
Fifa Series 2026 terá Brasil e mais três seleções femininas no torneio
Arena Pantanal será sede da primeira edição da competição
Luana Bertolucci é recebida com festa ao retornar para a seleção
Meio-campista está de volta à seleção brasileira após vencer o câncer
Brasil goleia Argentina e segue na liderança do Sul-Americano sub-20
Base da amarelinha assegura vaga na Copa do Mundo Feminina na Polônia, em setembro
Mascotes se encontram e marcam 'passagem da tocha' nos Jogos de Inverno
Olimpíadas da Juventude de Dakar acontecem no final do ano
Camila Ferezin comanda seleção desde 2011
Treinadora é responsável por construção do trabalho das vice-campeãs mundiais
Jogos de Inverno: biatletas usam artesanato como auxílio à saúde mental durante as competições
Deedra Irwin, Luci Anderson e Margie Freed disputam biatlo pelos EUA nas Olimpíadas
Defensora da seleção é o paredão da categoria sub-20 no Sul-Americano
Goleira Elu é peça fundamental de segurança para defesa brasileira
Técnico do Inter recebe homenagem ao alcançar a marca de 150 jogos no comando time feminino
Esta é a segunda passagem de Mauricio Salgado no comando das Gurias Coloradas
Biometria facial muda forma de acessar estádios no Brasil
Lei obriga que arenas com capacidade superior a 20 mil torcedores tenham sistema
Jogos de Inverno: dispositivos aproximam o público com velocidade e ângulos inovadores em esportes
Cobertura conta com 15 drones personalizados, com menos de 250 gramas
Nogueira, Nayara e Tainá são destaque da etapa final do Sul-Americano Sub-20
Seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1
Brasileirão Feminino: veja a tabela de classificação após a 1ª rodada da competição
Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 e é o líder da competição