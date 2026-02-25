Logo R7.com
Confira os resultados da segunda rodada do Brasileirão Feminino

Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão com 100% de aproveitamento

Elas com a Bola|Do R7

Após o final da segunda rodada do Brasileirão Feminino, Palmeiras, Flamengo e São Paulo venceram todas as partidas e estão com 100% de aproveitamento no campeonato.

