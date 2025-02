Conheça o primeiro centro de treinamento do mundo dedicado ao futebol feminino

A Ferroviária vai construir o primeiro centro de treinamento do mundo dedicado ao futebol feminino. O atual CT do Pinheirinho, em Araraquara, no interior de São Paulo, vai passar por reformas estruturais para receber a equipe profissional e as categorias de base das Guerreiras Grenás . A obra inclui a construção de novos campos, vestiários, academias, alojamentos e estrutura médica. Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, a diretora-executiva do futebol feminino do clube, Nuéli Silveira, afirmou que a nova estrutura representará uma grande mudança na rotina da comissão técnica, da gestão e das jogadoras. “A partir da construção do centro de treinamento, nós vamos ter uma nova vida, as atletas vão ter uma estrutura melhor para a sua rotina diária”, explicou a gestora. A obra foi anunciada no dia 23 de dezembro do ano passado e contará com um investimento de R$ 34 milhões.