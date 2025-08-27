Conmebol marca sorteio da Libertadores Feminina; três representantes brasileiros estarão na disputa
Competição está prevista para acontecer em outubro na Argentina, mas sede ainda não foi confirmada
A Conmebol definiu a data do sorteio dos grupos da Libertadores Feminina, a maior competição de futebol da América do Sul. O evento será realizado no dia 4 de setembro em Luque, no Paraguai, às 12h (horário de Brasília).
O torneio está previsto para acontecer em outubro, possivelmente na Argentina, mas a sede ainda não foi oficialmente confirmada pela entidade.
Três equipes brasileiras já estão garantidas na disputa — todas paulistas. O Corinthians, atual campeão do Brasileirão Feminino, o São Paulo, vice-campeão de 2024, e a Ferroviária.
Ao todo, 16 clubes participarão da edição deste ano. No dia 5 de setembro, o Elas com a Bola trará todos os detalhes dos confrontos definidos no sorteio.
