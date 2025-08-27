Conmebol marca sorteio da Libertadores Feminina; três representantes brasileiros estarão na disputa

A Conmebol definiu a data do sorteio dos grupos da Libertadores Feminina , a maior competição de futebol da América do Sul. O evento será realizado no dia 4 de setembro em Luque, no Paraguai, às 12h (horário de Brasília).



O torneio está previsto para acontecer em outubro, possivelmente na Argentina, mas a sede ainda não foi oficialmente confirmada pela entidade.



Três equipes brasileiras já estão garantidas na disputa — todas paulistas. O Corinthians , atual campeão do Brasileirão Feminino, o São Paulo , vice-campeão de 2024, e a Ferroviária .



Ao todo, 16 clubes participarão da edição deste ano. No dia 5 de setembro, o Elas com a Bola trará todos os detalhes dos confrontos definidos no sorteio.