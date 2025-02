'Consolidada, experiente e preparada', afirma lateral Antonia sobre expectativas para a Copa América

Depois de conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris , a lateral Antonia voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira para o período de treinos. Em 2025, o time entra em campo para disputar a Copa América e a jogadora destaca a importância do entrosamento durante a preparação da equipe. Além disso, em entrevista ao Elas com a Bola desta terça-feira (25), a defensora comenta a sua evolução desde a última vitória no campeonato de 2022. “Espero uma Copa América com uma Antonia mais consolidada, experiente e preparada”, afirma.



