Craque nas alturas: Aitana Bonmatí é primeira atleta a ter nome estampado em avião; veja imagens

Para promover o esporte feminino, a companhia aérea Vueling Airlines batizou um Airbus A320 com o nome de Aitana Bonmatí , meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola. Eleita melhor jogadora do mundo duas vezes, Aitana é a primeira atleta a ser homenageada em uma aeronave.



Além do nome estampado na fuselagem, as poltronas da fileira 14 ganharam um design especial que imita o verso da camisa da jogadora. Os passageiros também são recebidos com um anúncio de voz exclusivo gravado pela campeã.



