Cruzeiro anuncia saída de Bárbara Fonseca
Diretora está a caminho do Rio Grande do Sul para assumir o Grêmio
Após a possibilidade do Grêmio contratar a diretora Bárbara Fonseca, o Cruzeiro anunciou a saída dela do clube nesta terça-feira (13).
Últimas
Isa Haas deve passar por cirurgia após fraturar no nariz
Zagueira sofreu lesão na partida entre América e Tijuana, do México
Corinthians se prepara para o confronto contra o Gotham FC
Copa das Campeãs será disputada na Inglaterra no final de janeiro
Qatar negocia sediar a Copa do Mundo de Clubes Feminina
Torneio será nos mesmos moldes da competição masculina disputada em 2025
Inscrições para seleção jovem do Internacional são abertas
Meninas nascidas entre 2008 e 2013 podem se cadastrar para participar da peneira do time
Palmeiras começa pré-temporada com exames e testes
Verdão estreia contra o Corinthians na Supercopa do Brasil feminina
Confira as movimentações do final de semana no mercado da bola
São Paulo, Corinthians e Ferroviária são alguns dos destaques das negociações
Bárbara Fonseca está perto de assinar com o Grêmio
Diretora do Cruzeiro deve ser anunciada pelas Mosqueteiras nos próximos dias
Grêmio retorna às atividades na temporada
Mosqueteiras devem receber nova diretora nos próximos dias
Mileninha quer fazer história no futebol asiático
Atacante é cria da base do Internacional e está na Coreia do Sul
Confira as movimentações dos clubes pelo Brasil
Flamengo, São Paulo e Grêmio anunciaram novas contratações
Corinthians oficializa retorno da meio-campista Ana Vitória
Atleta retorna ao elenco das Brabas após passar sete anos jogando em grandes clubes europeus, como Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid
Jovem atleta conquista prêmio inédito da Federação Internacional de Tênis
Vitória Miranda obteve dez títulos no simples e oito em duplas em 2025
Yasmin é alvo de ataques após renovar contrato
Botafogo repudiou atos através de nota e declarou apoio à goleira
Conheça a jogadora ítalo-brasileira que foi consagrada como melhor goleira do mundo
Ana Sestari fala sobre a conquista do prêmio e sobre futuro na seleção italiana ao 'Elas com a Bola'