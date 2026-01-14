Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cruzeiro anuncia saída de Bárbara Fonseca

Diretora está a caminho do Rio Grande do Sul para assumir o Grêmio

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Após a possibilidade do Grêmio contratar a diretora Bárbara Fonseca, o Cruzeiro anunciou a saída dela do clube nesta terça-feira (13).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • elas-com-a-bola
  • Cruzeiro
  • Futebol feminino
  • Grêmio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.