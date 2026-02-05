Cruzeiro segue preparação para estreia no Brasileirão
Luiza Parreiras e reforços comentaram as expectativas para a temporada
Em preparação para a estreia no Brasileirão, as Cabulosas tiveram treino com a presença de torcedores.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Mercado da bola: Grêmio e Bahia anunciam novas contratações
Clubes se preparam para a temporada 2026 e fazem movimentações nas equipes
Brabas desembarcam no Brasil após Mundial Feminino
Corinthians foca na disputa da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras
Flamengo aproveita folga para se preparar para a Copa Rio
Rubro-negro estreia na competição na segunda rodada
Guerreiras do Fluzão realizam media day do time
Ação reuniu elenco para produção de imagens e rendeu boas risadas
Fluminense enfrenta clássico contra o Botafogo na Copa Rio
Competição marca início de calendário de futebol feminino carioca
Confira as movimentações no mercado da bola do futebol feminino
Contratações no Palmeiras e Internacional marcam semana nos clubes
CBF anuncia primeiros confrontos de 2026
Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa
Torcida do Corinthians agita final do Mundial Feminino
Fiel marcou competição por empolgação e apoio às Brabas
Brabas ficam com vice-campeonato na Copa das Campeãs
Corinthians embarcam de volta ao Brasil após campanha no Mundial Feminino de Clubes
Meninas do Vozão vão disputar o Brasileirão A2
Ceará foi convidado pela CBF após desistência de Avaí Kinderman
Sereias da Vila anunciam reforços para temporada
Equipe do técnico Caio Couto estreia contra o Grêmio
Mercado da bola: times anunciam novas jogadoras no elenco
Atletas chegam para reforçar elenco de futebol feminino dos clubes
Camilla Orlando e Carioca projetam Sul-Americano
Técnica da seleção sub-20 convocou equipe que vai disputar competição
Confira as movimentações do mercado da bola desta semana
Fluminense com grandes objetivos e sonhos para a temporada