De volta à elite, Botafogo anuncia mudança no futebol feminino

Roberta Batista foi nomeada como a nova gerente de futebol feminino do Botafogo nesta segunda-feira (1°). Anteriormente coordenadora metodológica e técnica da categoria sub-20 feminina do clube, ela agora se junta ao diretor Augusto Oliveira e ao técnico Léo Goulart para fortalecer o time. O Botafogo conquistou recentemente o vice-campeonato da Série A2 e da Copa Rio e disputará o Campeonato Carioca no segundo semestre.

Batista fez história ao se tornar a primeira mulher a treinar uma equipe campeã pelo clube na Copa Rio sub-20. Com passagens por Corinthians, Atlético Mineiro e Ferroviária — onde integrou a comissão técnica vencedora da Libertadores 2020 — ela traz experiência significativa à sua nova função. Detentora das licenças A, B e C de treinadora, seu objetivo é intensificar a estruturação interna do departamento de futebol feminino.

Em suas declarações iniciais após assumir o cargo, Roberta expressou entusiasmo com os desafios que virão pela frente. Ela destacou seu compromisso em contribuir para o desenvolvimento contínuo do futebol feminino no Botafogo. As expectativas são altas para que sua liderança traga avanços significativos à modalidade dentro do clube alvinegro.