‘Dever cumprido’: Simone Jatobá, ex-treinadora da seleção feminina sub-17, se despede da CBF

Após deixar o comando da seleção feminina sub-17 para a técnica Rilany Silva, Simone Jatobá também se despediu da coordenação de captações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) . Em declarações nas redes sociais, ela afirmou que está satisfeita pelo “dever cumprido e legado consolidado”.



Simone foi a primeira mulher consagrada com um título sul-americano na posição de treinadora, além de conquistar cinco títulos com as seleções de base.



