Dinamarca, França e Espanha garantem vaga na Copa de 2027

Dinamarca, França e Espanha confirmaram suas vagas para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Com isso, somam-se às seleções da Alemanha, Argentina e Colômbia, que garantiram a classificação no último final de semana. Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Coreia do Norte e Nova Zelândia já estavam classificadas anteriormente. O Brasil, como país anfitrião, está automaticamente garantido no torneio.



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