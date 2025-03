Diretora do São Paulo quer mais jogos do time feminino no estádio do Tricolor

A diretora de futebol feminino do São Paulo , Cléo Prado, projeta mais jogos da categoria no MorumBis para 2025. A última partida dos tricolores no estádio foi na primeira fase da final do Brasileirão 2024 contra o Corinthians, em 15 de setembro. O time feminino, em geral, manda suas partidas no centro de treinamento em Cotia, no Estádio do Canindé ou no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.



