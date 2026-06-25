Documentário sobre primeira seleção feminina é lançado

O Ministério do Esporte lançou o documentário 'Brasil 88 Depois do Silêncio', que resgata a história da primeira seleção brasileira feminina de futebol reconhecida internacionalmente.



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