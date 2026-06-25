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Documentário sobre primeira seleção feminina é lançado

Obra do Ministério do Esporte relembra história das pioneiras da modalidade no país

Elas com a Bola|Do R7

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O Ministério do Esporte lançou o documentário 'Brasil 88 Depois do Silêncio', que resgata a história da primeira seleção brasileira feminina de futebol reconhecida internacionalmente.

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