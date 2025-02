'Elas com a Bola': Ana Sátila fala sobre influência do pai em sua paixão pela canoagem

A canoísta Ana Sátila, destaque do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, afirmou em entrevista ao Elas com a Bola , nesta sexta-feira (17), que sua paixão pela canoagem foi influenciada pelo pai. Segundo Ana, desde criança ela praticou diversas modalidades, o que a ajudou a construir um “vínculo com o esporte” ao longo de sua vida.



A atleta, que já conquistou diversas medalhas e emocionou os brasileiros em grandes competições, também comentou os desafios da carreira esportiva. “A vida de atleta é muito solitária e exige sacrifícios enormes. Treinamos até três vezes por dia, e praticamente todas as horas do meu dia são dedicadas ao esporte”, declarou Ana.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.