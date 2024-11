'Elas com a Bola' analisa jogos de ida das semifinais do Brasileirão sub-20

O Elas com a Bola , da RECORD NEWS, de quinta-feira (31), analisou os jogos de ida nas semifinais do Brasileirão Sub-20, que ocorreram na quarta-feira (30). No duelo entre Corinthians e Botafogo, as corintianas saíram na frente, com vitória por 1 a 0. Já o confronto entre Flamengo e Internacional terminou empatado por 1 a 1. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.