Elas com a Bola: Avaí promove integração entre elencos feminino e masculino

O Elas com a Bola desta sexta-feira (24) repercutiu a iniciativa do Avaí ao promover uma integração entre os elencos feminino e masculino do clube. A ação visa a troca de experiências entre atletas e comissão técnica, além de fortalecer os laços entre as equipes. Carine Bosetti, técnica do feminino, e Enderson Moreira , técnico do masculino, ressaltaram a importância do encontro, que não aconteceu nas últimas temporadas por conta do calendário do futebol brasileiro.



A edição ainda falou sobre o processo de escolha dos centros de treinamento que serão utilizados pelas seleções presentes na Copa do Mundo Feminina de 2027 , no Brasil.