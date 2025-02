'Elas com a Bola': Camila Juliotti afirma que transferência de Naomi Girma é um marco no futebol

Em entrevista ao Elas com a Bola nesta terça-feira (28), a colunista do blog Gol Delas, do R7, Camila Juliotti , afirmou que a transferência de Naomi Girma representa um marco histórico para o futebol feminino, consolidando o reconhecimento e o investimento na modalidade. A jornalista destacou que a negociação da zagueira com o Chelsea, avaliada em US$ 1,2 milhão (R$ 7 milhões), simboliza um avanço no mercado do futebol feminino. “Os clubes estão valorizando cada vez mais o esporte, formando times competitivos e reconhecendo o talento das atletas”, analisou.



Camila também ressaltou que, apesar da disparidade financeira em relação ao futebol masculino, o cenário está mudando, e a tendência é que novos recordes sejam quebrados. “Se tivesse que arriscar um palpite sobre quem pode superar esse valor no futuro, diria Aitana Bonmatí, do Barcelona, eleita a melhor jogadora do mundo em 2023 e 2024”, afirmou.



