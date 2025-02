'Elas com a Bola': CBF promove integração entre comissões técnicas da Série A1 do Brasileirão

A edição do Elas com a Bola desta segunda-feira (24) falou sobre a iniciativa da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de receber as comissões técnicas das equipes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino para participar do dia-a-dia dos treinos da Seleção Brasileira. Em entrevista à CBF TV, o treinador do Internacional, Jorge Barcellos, elogiou a ação. “A gente vem aqui por uma troca de experiências. Acho que isso é muito importante, a gente tem que pensar no futebol feminino. A gente não tem que pensar só no nosso trabalho, tem que pensar de uma forma bem holística para que o futebol feminino possa crescer bastante.”



Nayara Inorro, comentarista do Elas com a Bola , também elogia a iniciativa da CBF. “Eu acho positiva essa troca de ideias, de conhecimento, de metodologia de trabalho. Acredito que seja uma interação que fortalece a modalidade como um todo e que reforça que o trabalho é um conjunto.”



