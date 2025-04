'Elas com a Bola': Disputa contra Fluminense marca momento delicado para o Corinthians

Nesta terça-feira (15), Fluminense e Corinthians empataram por 1 a 1 em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino A1. O confronto trouxe um desempenho modesto para ambas as equipes, especialmente para as Guerreiras do Fluzão, que, apesar de terem saído na frente do placar com um gol de Lelê, não conseguiram manter a vantagem. As Brabas do Timão igualaram a partida ainda no primeiro tempo com um gol de Letícia Monteiro.



O empate marcou um momento delicado para as Brabas, que têm um dos piores inícios de temporada. Com o resultado, cada equipe somou um ponto na tabela, sem conseguir alcançar o objetivo de vitória.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .