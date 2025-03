‘Elas com a Bola’: entenda como futebol transformou a vida de jovem autista de 11 anos

O futebol feminino mudou a vida de Nicolly Apolonio, de 11 anos, moradora de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A jovem tem autismo nível 1, TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e, por recomendação médica, começou a praticar esportes.



A família até tentou outras modalidades, mas Nicolly sempre quis o futebol. Ela conta, ainda, que suas maiores inspirações como arqueira da equipe são sua treinadora, Zizi, e o goleiro Cássio, que também tem uma filha autista. “Ele está sempre apoiando o time dele”, afirma.



A goleira mirim joga em um projeto social de futebol feminino para meninas de 11 a 17 anos que estudam em escola pública.



