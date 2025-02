‘Elas com a Bola’: Flamengo anuncia mudança de CT para equipe feminina a partir de março

O Flamengo anunciou que a equipe feminina se despedirá do Cefan (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes). O local foi a casa das Meninas da Gávea por dez anos e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do futebol feminino Rubro-Negro.



A partir de março, as atividades serão transferidas para o CFZ (Centro de Futebol Zico). O objetivo é otimizar a logística das atletas e da comissão técnica. Em paralelo, o clube segue com as obras do miniestádio do CT do Ninho do Urubu, que, no futuro, receberá a equipe feminina e as categorias de base do time masculino.



O Flamengo também já tem um compromisso importante no calendário: neste sábado (15), a equipe estreia na Copa Rio contra o Vasco, em um clássico carioca.



