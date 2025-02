‘Elas com a Bola’: ginecologista esportiva explica como o ciclo menstrual afeta o treino das atletas

Em entrevista ao Elas com a Bola desta quarta-feira (5), a ginecologista do esporte Natalia Gomes explicou como o ciclo menstrual pode impactar o desempenho das atletas e quais medidas podem ser adotadas para minimizar os efeitos negativos.



Segundo a especialista, sintomas como cólicas, fadiga e sangramento excessivo podem prejudicar tanto os treinos quanto as competições. Além disso, a perda acentuada de ferro durante a menstruação pode comprometer a resistência física.



O acompanhamento médico especializado é fundamental para regularizar o ciclo e favorecer o rendimento esportivo. “É essencial identificar as necessidades individuais e garantir que a atleta tenha o melhor desempenho possível”, afirmou Natalia.



