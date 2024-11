'Elas com a Bola': gramado do Maracanã é aprovado em avaliação da Fifa para a Copa do Mundo Feminina

O estádio do Maracanã , no Rio de Janeiro , foi aprovado na avaliação técnica realizada por representantes da Fifa, como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 . A análise verificou a qualidade do gramado, o sistema de irrigação, a tecnologia utilizada no campo e outras infraestruturas essenciais para receber a maior competição de seleções do mundo, que terá sua próxima edição no Brasil. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.