‘Elas com a Bola’: presidente do Cruzeiro cobra a CBF por mais reconhecimento ao futebol feminino

Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, disse em entrevista que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deveria melhorar as premiações do futebol feminino . Segundo ele, o investimento dos times nas jogadoras é alto e elas deveriam ser melhor recompensadas.



O Sport Recife mostrou a preparação para a temporada de 2025 e as jogadoras destacaram que pretendem melhorar os resultados do ano passado. Já o Atlético Mineiro anunciou as novas contratações, incluindo a de gêmeas — a zagueira Karen e a atacante Kelen.



Na série sobre atletas de alto rendimento, as jogadoras destacaram a importância do Bolsa-Atleta, programa de remuneração para que atletas possam se dedicar ao esporte. De acordo com Nicoly, volante do Ferroviária , o incentivo serve como suporte financeiro, ajuda a comprar equipamentos e tira a preocupação de ter que trabalhar em outro setor para complementar a renda da família. A esportista acredita que é importante para que as meninas consigam seguir o sonho de jogar futebol.



