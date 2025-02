'Elas com a Bola': retorno da Copa do Brasil alterará formato da Supercopa Feminina

A edição desta segunda-feira (20) do Elas com a Bola repercutiu as mudanças no calendário do futebol feminino para o ano de 2025. A principal alteração é a volta da Copa do Brasil , torneio que teve sua última edição disputada no ano de 2016, vencida pelo Corinthians/Audax . Com a volta da competição, o formato da Supercopa do Brasil também será alterado. Hoje disputado por oito equipes no formato mata-mata, o torneio passará a ser disputado entre as campeãs do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em jogo único.



O programa ainda contou com uma entrevista de Daiane, ex-jogadora com mais de 300 jogos disputados pela Ferroviária, que falou sobre o auxílio de programas de incentivo, como o Bolsa-Atleta, durante sua carreira. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.