Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Em meio à guerra, seleção do Irã é derrotada na estreia da Copa da Ásia feminina

Iranianas perderam por 3 a 0 para a Coreia do Sul; torneio dá vaga à Copa do Mundo de 2027

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A seleção feminina de futebol do Irã iniciou sua participação na Copa da Ásia com uma derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ásia
  • Brasil
  • Copa do Mundo
  • Irã

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.