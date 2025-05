Equipe do ‘Elas com a Bola’ elege craque e gol mais bonito da segunda rodada do Paulistão Feminino

Na edição do Elas com a Bola desta sexta-feira (16), a equipe do programa elegeu o gol de Camilinha, do São Paulo, como o mais bonito da segunda rodada do Paulistão Feminino . O gol foi responsável por decretar a vitória são-paulina sobre a equipe do Red Bull Bragantino.



Além do gol mais bonito, o programa ainda elegeu Laís Melo, do Palmeiras, como a craque da rodada. A meio-campista foi a autora do gol que garantiu a vitória alviverde sobre a Ferroviária.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .