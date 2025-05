Evento em São Paulo marca a chegada do SIGA Summit à América Latina com ênfase na liderança feminina

Na última terça-feira (13), São Paulo foi palco do SIGA Summit, evento internacional que, pela primeira vez, aconteceu na América Latina, reunindo líderes influentes e aliados do esporte para debater o papel das mulheres em cargos de liderança no setor esportivo.



Com o objetivo de promover a equidade de gênero e fortalecer a presença feminina em posições de poder no esporte, o evento contou com a participação de representantes globais e pioneiros da indústria, que compartilharam suas experiências e ideias para fomentar o crescimento do esporte feminino.



A coordenadora de formação do futebol feminino do Corinthians, Rafaela Esteves, afirma que o evento só tem a agregar, promovendo discussões sobre todas as pautas que envolvem a modalidade.



Os dados sobre a presença das mulheres nos cargos de liderança são animadores, embora ainda desafiadores. Se em 2019 as mulheres ocupavam apenas 18,3% das posições de liderança no setor, esse número subiu para 26,9% em 2023 e alcançou 28,8% no ano passado. A tendência é de crescimento, mas a mudança não ocorre apenas com declarações, como reforçou a CEO da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros. "As reformas e a mudança se fazem com ações concretas", disse.



A RECORD NEWS, que se consolida a cada dia como a casa do futebol feminino na televisão brasileira, também esteve presente. "A gente trouxe para o evento o papel da RECORD NEWS nessa discussão importante do futebol feminino no Brasil, às vésperas da Copa do Mundo de 2027. A gente está trazendo visibilidade para a modalidade no país, com as competições, e com isso a gente gera um ciclo virtuoso com as marcas, com os clubes e com as federaçõe sobre a consolidação do esporte feminino no Brasil", afirma Camila Moraes, diretora de jornalismo da emissora.



