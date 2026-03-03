Logo R7.com
Ex-Corinthians acerta com novo clube dos EUA

Meia estava no Gotham e foi anunciada pelo novo time

Elas com a Bola|Do R7

A ex-jogadora do Corinthians Gabi Portilho assinou contrato com o San Diego Wave. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Corinthians
  • Futebol
  • Futebol feminino
  • estados-unidos

