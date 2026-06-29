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Ex-jogadoras da seleção participam de ação em Copacabana

Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro realizou evento para promover Copa do Mundo em 2027

Elas com a Bola|Do R7

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A Secretaria de Esportes da cidade do Rio de Janeiro organizou uma ação especial com ex-jogadoras da seleção brasileira e participantes de programas parceiros da prefeitura para promover a Copa do Mundo Feminina.

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