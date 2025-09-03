Ex-melhor do mundo, Lieke Martens anuncia aposentadoria do futebol aos 32 anos

A atacante holandesa Lieke Martens anunciou sua aposentadoria do futebol aos 32 anos. Conhecida por suas conquistas no Paris Saint-Germain e na seleção da Holanda, a jogadora decidiu encerrar sua carreira para focar na maternidade. Eleita melhor do mundo pela Fifa em 2017 e campeã da Eurocopa de 2017 com seu país natal, Martens também brilhou no Barcelona ao vencer a Champions League.

Martens teve uma carreira notável que incluiu três títulos da La Liga, três Copas da Rainha e duas Supercopas durante sua passagem pelo clube catalão. A decisão de deixar os gramados foi motivada pelo desejo de ser uma mãe presente para seu filho Lowen, de seis meses. Em comunicado emocionado, ela expressou gratidão por todos que fizeram parte de sua jornada no futebol desde seus sonhos infantis até as realizações profissionais.

Apesar de se afastar dos campos, Lieke afirmou que o esporte sempre terá um lugar especial em seu coração. Sua contribuição ao futebol feminino é amplamente reconhecida e admirada pelos fãs ao redor do mundo.