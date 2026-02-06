Executiva fala sobre novo cargo na gestão das Mosqueteiras
Bárbara Fonseca fala sobre sua chegada ao Grêmio e planos para o futebol feminino
Bárbara Fonseca foi apresentada como a nova executiva de futebol feminino do Grêmio. Em entrevista ao 'Elas com a Bola', ela comentou sua mudança após anos no Cruzeiro.
Últimas
Luiza Parreiras projeta temporada do Cruzeiro
Nova diretora quer protagonismo da equipe em todos os campeonatos
São Paulo mantém foco na temporada 2026
Equipe feminina do São Paulo intensifica treinos e recebe reforços antes da estreia contra o Internacional
CBF define data de convocação da seleção feminina
Brasil terá confrontos com Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa de 2026
Cruzeiro segue preparação para estreia no Brasileirão
Luiza Parreiras e reforços comentaram as expectativas para a temporada
Mercado da bola: Grêmio e Bahia anunciam novas contratações
Clubes se preparam para a temporada 2026 e fazem movimentações nas equipes
Brabas desembarcam no Brasil após Mundial Feminino
Corinthians foca na disputa da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras
Flamengo aproveita folga para se preparar para a Copa Rio
Rubro-negro estreia na competição na segunda rodada
Guerreiras do Fluzão realizam media day do time
Ação reuniu elenco para produção de imagens e rendeu boas risadas
Fluminense enfrenta clássico contra o Botafogo na Copa Rio
Competição marca início de calendário de futebol feminino carioca
Confira as movimentações no mercado da bola do futebol feminino
Contratações no Palmeiras e Internacional marcam semana nos clubes
CBF anuncia primeiros confrontos de 2026
Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa
Torcida do Corinthians agita final do Mundial Feminino
Fiel marcou competição por empolgação e apoio às Brabas
Brabas ficam com vice-campeonato na Copa das Campeãs
Corinthians embarcam de volta ao Brasil após campanha no Mundial Feminino de Clubes
Meninas do Vozão vão disputar o Brasileirão A2
Ceará foi convidado pela CBF após desistência de Avaí Kinderman