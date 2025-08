Felipe Freitas, técnico do futebol feminino do Bahia, comenta crescimento do projeto

Felipe Freitas, treinador do futebol feminino do Bahia, conversou com o Elas com a Bola desta terça-feira (5), às vésperas do confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil . Freitas fala sobre o projeto do clube, que cresce ainda mais a cada ano. “A gente tem tentado, passo a passo, com muita humildade, fazer a história que a torcida merece, que esse clube é muito grande e cada vez mais tem conquistado”, diz.



Freitas destaca que o crescimento coloca o clube em desafios cada vez maiores: “A ideia sempre foi conquistarmos um espaço e solidificar o nome do Bahia no cenário nacional. Então nós sempre soubemos que nós enfrentaríamos em alguns momentos equipes grandes, equipes que nos colocariam e vamos colocar em patamares cada vez maiores pelo tipo de desafio.”



O treinador tece elogios à gestão do futebol feminino do clube, liderado pela diretora Carol Melo. “[O clube] tem objetivos muito claros e é trazer o futebol do Esporte Clube Bahia masculino e feminino para a elite brasileira. E não tem medida de esforços em todos os aspectos, em parte a infraestrutura é muito boa, tem buscado profissionais cada vez melhores para isso", afirma.



Após o duelo contra o Grêmio nesta quarta-feira (6), o Bahia enfrenta o Corinthians , em partida válida pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. A primeira partida do confronto acontece no próximo sábado (9).



