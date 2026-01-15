Ferroviária tem a apresentação do elenco sub-20
Meio-campista Andreyna e gerente Karina comentam expectativas para 2026
O time sub-20 da Ferroviária se reapresentou para a temporada. A zagueira Andreyna e a coordenadora da base Karina Konzen, falaram sobre o retorno e também sobre o novo treinador, Anderson Clayton.
Últimas
Cruzeiro anuncia novo patrocinador máster
Plataforma de apostas esportivas está com o masculino e amplia vínculo para Cabulosas
Mercado da Bola: Corinthians e outros times reforçam elencos para 2026
Além do time alvinegro, clubes como Cruzeiro e Bahia apostam em novos talentos para a temporada
Luiza Parreiras tem nome cogitado para direção do Cruzeiro
Clube mineiro considera gestora do Internacional para administração do clube
Isa Haas deve passar por cirurgia após fraturar no nariz
Zagueira sofreu lesão na partida entre América e Tijuana, do México
Corinthians se prepara para o confronto contra o Gotham FC
Copa das Campeãs será disputada na Inglaterra no final de janeiro
Qatar negocia sediar a Copa do Mundo de Clubes Feminina
Torneio será nos mesmos moldes da competição masculina disputada em 2025
Inscrições para seleção jovem do Internacional são abertas
Meninas nascidas entre 2008 e 2013 podem se cadastrar para participar da peneira do time
Cruzeiro anuncia saída de Bárbara Fonseca
Diretora está a caminho do Rio Grande do Sul para assumir o Grêmio
Palmeiras começa pré-temporada com exames e testes
Verdão estreia contra o Corinthians na Supercopa do Brasil feminina
Confira as movimentações do final de semana no mercado da bola
São Paulo, Corinthians e Ferroviária são alguns dos destaques das negociações
Bárbara Fonseca está perto de assinar com o Grêmio
Diretora do Cruzeiro deve ser anunciada pelas Mosqueteiras nos próximos dias
Grêmio retorna às atividades na temporada
Mosqueteiras devem receber nova diretora nos próximos dias
Mileninha quer fazer história no futebol asiático
Atacante é cria da base do Internacional e está na Coreia do Sul
Confira as movimentações dos clubes pelo Brasil
Flamengo, São Paulo e Grêmio anunciaram novas contratações