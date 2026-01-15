Ferroviária tem a apresentação do elenco sub-20

O time sub-20 da Ferroviária se reapresentou para a temporada. A zagueira Andreyna e a coordenadora da base Karina Konzen, falaram sobre o retorno e também sobre o novo treinador, Anderson Clayton.



