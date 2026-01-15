Logo R7.com
Ferroviária tem a apresentação do elenco sub-20

Meio-campista Andreyna e gerente Karina comentam expectativas para 2026

Elas com a Bola|Do R7

O time sub-20 da Ferroviária se reapresentou para a temporada. A zagueira Andreyna e a coordenadora da base Karina Konzen, falaram sobre o retorno e também sobre o novo treinador, Anderson Clayton.

