Chelsea renova contrato com Lucy Bronze até 2027

O Chelsea anunciou a renovação do contrato da zagueira inglesa Lucy Bronze até 2027. Reconhecida como uma das atletas mais premiadas do futebol feminino, Bronze retornou à Inglaterra após passagens por Barcelona, Lyon, Manchester City, Liverpool e Sunderland.



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