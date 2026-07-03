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Chelsea renova contrato com Lucy Bronze até 2027

Experiente zagueira tem quase 30 títulos e mais de 12 premiações individuais

Elas com a Bola|Do R7

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O Chelsea anunciou a renovação do contrato da zagueira inglesa Lucy Bronze até 2027. Reconhecida como uma das atletas mais premiadas do futebol feminino, Bronze retornou à Inglaterra após passagens por Barcelona, Lyon, Manchester City, Liverpool e Sunderland.

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