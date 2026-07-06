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Hilary Anaika conta drama da população em meio à crise

Família da zagueira do Itabirito estava em cidade próxima da capital do país

Elas com a Bola|Do R7

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Hilary Anaika, zagueira venezuelana do Itabirito de Minas Gerais, tomou a iniciativa de ajudar as vítimas dos terremotos na Venezuela.

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