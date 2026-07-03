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Clarinha e Evelin reforçam parceria na base da seleção brasileira

Dupla é promessa do futebol feminino brasileiro para próximas temporadas

Elas com a Bola|Do R7

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Duas jovens promessas do futebol brasileiro estão ganhando destaque nas seleções de base. Em um período de oito meses, Clarinha emergiu como uma artilheira da seleção sub-20. Ao seu lado, Evelin Bonifácio, uma joia do Santos, já integrou tanto as seleções de base quanto a equipe principal.

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