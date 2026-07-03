Clarinha e Evelin reforçam parceria na base da seleção brasileira

Duas jovens promessas do futebol brasileiro estão ganhando destaque nas seleções de base. Em um período de oito meses, Clarinha emergiu como uma artilheira da seleção sub-20. Ao seu lado, Evelin Bonifácio, uma joia do Santos, já integrou tanto as seleções de base quanto a equipe principal.



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