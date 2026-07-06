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Brasileiras entram em lista de agentes livres da NWSL

Marta, Angelina, Debinha e Luana têm contrato até o final da temporada

Elas com a Bola|Do R7

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Algumas jogadoras brasileiras no futebol feminino internacional podem se tornar agentes livres na NWSL ao final da próxima temporada.

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