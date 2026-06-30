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Finalíssima contra Inglaterra é cancelada na Data Fifa em outubro

Coordenadora de seleções femininas projeta amistosos da Amarelinha

Elas com a Bola|Do R7

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A coordenadora de seleções femininas, Cris Gambaré, discutiu os planos para a equipe brasileira em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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