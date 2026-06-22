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Goleira Mary Earps está de volta à Inglaterra

Arqueira deixa Paris Saint-Germain para defender London City Lionesses pelos próximos dois anos

Elas com a Bola|Do R7

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A goleira Mary Earps está de volta ao futebol inglês e reforçará o London City Lionesses a partir de julho. Eleita a melhor da Copa de 2023, a atleta retorna à WSL após passagem pelo PSG, trazendo na bagagem títulos, experiência internacional e destaque pela seleção da Inglaterra.

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