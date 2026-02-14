Grêmio anuncia Day Silva para 2026

O Grêmio fará sua estreia no Campeonato Brasileiro na segunda-feira (16) fora de casa contra o Santos. O clube anunciou a contratação da zagueira Day Silva, de 33 anos.



