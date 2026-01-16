Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Internacional se reapresenta e faz exames

Gurias Coloradas buscam temporada melhor para 2026

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A equipe feminina do Internacional começou a temporada com tudo, e a reapresentação foi com toda diretoria presente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Internacional (time)
  • futebol
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.