Internacional se reapresenta e faz exames
Gurias Coloradas buscam temporada melhor para 2026
A equipe feminina do Internacional começou a temporada com tudo, e a reapresentação foi com toda diretoria presente.
Confira a movimentação dos clubes pelo Brasil
Cruzeiro continua com o anúncio de reforços para a temporada
Clube americano contrata jogadora brasileira por valor recorde
A atacante Ludmila deixa o Chicago Red Stars e assina com San Diego Wave por R$ 4,38 milhões
Rhaizza mostra carisma em apresentação no Corinthians
Atacante é um dos reforços do Timão para a temporada 2026
Executiva fecha contrato de três anos com o Grêmio
Bárbara Fonseca inicia novo ciclo no tricolor gaúcho com contrato de três anos
Cruzeiro anuncia novo patrocinador máster
Plataforma de apostas esportivas está com o masculino e amplia vínculo para Cabulosas
Mercado da Bola: Corinthians e outros times reforçam elencos para 2026
Além do time alvinegro, clubes como Cruzeiro e Bahia apostam em novos talentos para a temporada
Ferroviária tem a apresentação do elenco sub-20
Meio-campista Andreyna e gerente Karina comentam expectativas para 2026
Luiza Parreiras tem nome cogitado para direção do Cruzeiro
Clube mineiro considera gestora do Internacional para administração do clube
Isa Haas deve passar por cirurgia após fraturar no nariz
Zagueira sofreu lesão na partida entre América e Tijuana, do México
Corinthians se prepara para o confronto contra o Gotham FC
Copa das Campeãs será disputada na Inglaterra no final de janeiro
Qatar negocia sediar a Copa do Mundo de Clubes Feminina
Torneio será nos mesmos moldes da competição masculina disputada em 2025
Inscrições para seleção jovem do Internacional são abertas
Meninas nascidas entre 2008 e 2013 podem se cadastrar para participar da peneira do time
Cruzeiro anuncia saída de Bárbara Fonseca
Diretora está a caminho do Rio Grande do Sul para assumir o Grêmio
Palmeiras começa pré-temporada com exames e testes
Verdão estreia contra o Corinthians na Supercopa do Brasil feminina