Isa Chagas e Gi Fernandes são cortadas de amistosos da seleção após lesão

Bruninha e Aline Gomes foram convocadas para substituir as jogadoras

Elas com a Bola|Do R7

A seleção brasileira de futebol feminino passou por alterações na lista de convocadas para três amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria.

