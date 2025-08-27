Logo R7.com
Jogadora do Botafogo, Kika Brandino relata desafios da luta contra a depressão: 'Precisava me curar'

Atleta afirma que precisou chegar em 'alerta máximo' para se dar conta do problema, mas que o apoio fez a diferença durante a jornada para voltar aos gramados

Elas com a Bola|Do R7

A jogadora Kika Brandino, do Botafogo, contou para o Elas com a Bola como foi voltar aos gramados após um período afastada para cuidar da depressão. Ela contou que foram necessários oito meses para acionar o “sinal de alerta máximo” e compreender que precisava de descanso.

“Tentei trocar de ambiente, de trabalho [...] mas eu já estava num ponto que era eu, era eu comigo mesma. Eu precisava me curar novamente”, relatou.

Kika explicou que conversou bastante com a médica do clube, que já tinha conhecimento de sua saúde fragilizada no momento da contratação. Ela também destacou o apoio do treinador e agradeceu ao time por confiar “na Kika atleta e não apenas na Kika que estava afastada por depressão”.

