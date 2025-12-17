Logo R7.com
Jogadora do Santos recebe destaque em evento de futebol feminino

Evelin Bonifácio estreou no Paulistão Feminino com 17 anos e foi eleita a atleta revelação do torneio

Elas com a Bola|Do R7

A jovem atacante do Santos, Evelyn Bonifácio, foi consagrada como a jogadora revelação do Paulistão Feminino 2025 durante premiação da competição.

  • futebol-feminino
  • santos
  • elas-com-a-bola
  • paulistao-feminino

